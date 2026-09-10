Ziyech hat neuen Klub gefunden

Hakim Ziyech schlägt ein neues Kapitel in Brasilien auf. Der 33-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zu Botafogo. Am Zuckerhut unterzeichnet der flexibel einsetzbare Offensivspieler einen Vertrag bis 2028.

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Erst kürzlich hatte Ziyech seinen Vertrag beim marokkanischen Klub Wydad AC aufgelöst. Eine Ablöse wird für den 64-fachen marokkanischen Nationalspieler somit nicht fällig.