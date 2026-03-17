121-Millionen-Mann Fernández auf dem Sprung?

Enzo Fernández (25) peilt offenbar einen Vereinswechsel an. Das argentinische ‚TyC Sports‘ berichtet, dass der 121-Millionen-Neuzugang aus dem so verrückten Januar-Transferfenster 2023 den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte.

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Beim FC Chelsea ist Fernández längst die wichtigste Figur in der Zentrale, ob nun auf der Acht oder auch mal weiter vorne auf der Zehn. Acht Treffer in 29 Premier League-Spielen untermauern zudem die Torgefahr des technisch so versierten, aber auch kampfstarken Rechtsfußes.

Wer kann das bezahlen?

Real Madrid und Paris St. Germain wurden in den zurückliegenden Wochen immer mal wieder als Interessenten genannt. Konkretisiert hat sich bislang aber keine Spur zu dem 38-fachen Nationalspieler, dessen Vertrag immerhin noch bis 2032 datiert ist.

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Ohne ein Zugeständnis der Blues wäre ein Wechsel im Sommer also nicht möglich. Und eigentlich ist es auch kaum denkbar, dass Chelsea den Leistungsträger unter jener Summe ziehen lässt, die man selbst vor etwas mehr als drei Jahren auf den Tisch gelegt hatte.