Süper Lig
Kuyt übernimmt Fenerbahce
@Maxppp
Fenerbahce hat nach dem Rücktritt von Cheftrainer Ismail Kartal eine Übergangslösung gefunden. Wie die Istanbuler offiziell bestätigen, wurde der bisherige Co-Trainer Dirk Kuyt als Interimscoach eingesetzt.
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Kamuoyuna Duyuru— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2026
İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. https://t.co/4aaDpGN5DB
Kuyt hatte gemeinsam mit Kartal im Sommer den Dienst am Bosporus angetreten. Zuvor stand er in seiner niederländischen Heimat beim Zweitligisten FC Dordrecht unter Vertrag. Kartal legte sein Amt in Folge der 1:2-Derbyniederlage gegen Galatasaray nieder.
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