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Offiziell Süper Lig

Kuyt übernimmt Fenerbahce

von Remo Schatz - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Dirk Kuyt in den Fener-Farben @Maxppp

Fenerbahce hat nach dem Rücktritt von Cheftrainer Ismail Kartal eine Übergangslösung gefunden. Wie die Istanbuler offiziell bestätigen, wurde der bisherige Co-Trainer Dirk Kuyt als Interimscoach eingesetzt.

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Kuyt hatte gemeinsam mit Kartal im Sommer den Dienst am Bosporus angetreten. Zuvor stand er in seiner niederländischen Heimat beim Zweitligisten FC Dordrecht unter Vertrag. Kartal legte sein Amt in Folge der 1:2-Derbyniederlage gegen Galatasaray nieder.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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