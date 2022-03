Russische Klubs bleiben gesperrt

Der russische Fußballverband und seine Klubs bleiben auf internationaler Ebene gesperrt. Wie der Internationale Sportgerichtshof CAS mitteilt, wurde der Einspruch gegen die von FIFA und UEFA ausgerufene Sperre abgewiesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es bleibt also dabei: Russische Klubs dürfen nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Dasselbe gilt für russische Nationalmannschaften sämtlicher Altersklassen. Die Sperre ist eine direkte Reaktion auf russischen Einmarsch in die Ukraine.