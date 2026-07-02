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Bundesliga

Bericht: HSV gibt Leih-Angebot ab

Der Hamburger SV buhlt offenbar mit Nachdruck um einen neuen Angreifer. Ein Angebot für eine Leihe samt Kaufoption soll der Bundesligist bereits abgegeben haben.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
1 min.
Sidiki Cherif (l.) im Zweikampf @Maxppp

Hat der Hamburger SV einen neuen Mittelstürmer an der Angel? Der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet zumindest von einer konkreten Offerte der Hanseaten für den Guineer Sidiki Chérif. Der HSV wolle den 19-Jährigen von Fenerbahce gerne ausleihen und sich für den Anschluss eine Kaufoption sichern.

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Erst im Winter war Chérif leihweise vom SCO Angers zu Fener gewechselt. In diesem Sommer folgte dann aufgrund der Erfüllung bestimmter Parameter die Festverpflichtung für 18 Millionen Euro. Eine unmittelbare sportliche Perspektive hat der Rechtsfuß in Istanbul offensichtlich dennoch nicht.

Die Hamburger ihrerseits suchen noch einen Neuner. Ob Chérif wirklich der Auserwählte sein wird, müssen die kommenden Tage zeigen. Vertraglich gebunden ist der schnelle 1,88-Modellathlet noch bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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