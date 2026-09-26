Erste Entscheidung: Werder rigoros bei Agu

In der laufenden Spielzeit stand Felix Agu für Werder Bremen noch nicht auf dem Feld. Die bisherigen Partien verpasste der Flügelverteidiger aufgrund einer Verletzung – mal wieder. Denn seit seinem Wechsel vom VfL Osnabrück zu den Grün-Weißen verpasste Agu bereits 69 Pflichtspiele.

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Das nimmt auch Einfluss auf eine potenzielle Vertragsverlängerung des 26-Jährigen. Die ‚Deichstube‘ enthüllt heute, dass Agu ein unterschriftsreifes Angebot vorlag. Die Spielerseite entschied sich jedoch dagegen, zu unterzeichnen. Gespräche über eine Verlängerung wurden anschließend aufgeschoben. Die Offerte des Bundesligisten ist inzwischen vom Tisch, heißt es weiter, und soll auch nicht mehr als Basis für weitere Gespräche dienen.

Setzen sich die Parteien abermals zusammen, starten die Verhandlungen wieder bei null. Gebunden ist Agu nur noch bis zum Ende der Saison. Ab Januar dürfte er theoretisch ohne Zustimmung von Werder mit anderen Klubs verhandeln. Die lange Verletzungshistorie des ehemaligen Nationalspielers von Nigeria dürfte jedoch auch potenzielle Interessenten zum Zögern bewegen.

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Ein Verbleib in Bremen über den Sommer hinaus ist aber nicht ausgeschlossen. „Wir haben uns gemeinsam mit Felix‘ Seite darauf verständigt, dass wir zunächst seine Genesung in den Vordergrund stellen“, sagt Peter Niemeyer gegenüber ‚Deichstube‘. Der Leiter Profifußbal fügt allerdings hinzu: „Eine kurzfristige Entscheidung wird es nicht geben.“