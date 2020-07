Selke will nicht zum Werder-Flop werden

Der von Hertha BSC ausgeliehene Davie Selke will sich nicht als Transferflop abstempeln lassen. „Ich lasse nicht zu, dass das Kapitel mit Werder Bremen und mir nicht aufgeht“, gibt sich der bei Werder bislang so glücklose Angreifer gegenüber der ‚Sport Bild‘ kämpferisch.

Keinen einzigen Treffer erzielte Selke in der Bundesliga-Rückrunde für die Grün-Weißen. Seine Leihe ist noch bis zum Ende der kommenden Saison datiert. Dann greift eine Kaufpflicht in zweistelliger Millionenhöhe. „Ich brauche keine Kampfansagen. Ich weiß, was ich imstande bin zu leisten, wenn ich zu 100 Prozent fit bin“, so Selke.