HSV-Neuzugang fällt verletzt aus

Der Hamburger SV hat den nächsten schwerwiegenden Ausfall zu vermelden. Winterneuzugang Albert Gronbaek muss aufgrund einer Verletzung länger pausieren. Die Rothosen teilen mit, dass der 24-jährige Däne eine Faszienverletzung im rechten Oberschenkel erlitten hat.

Das Ergebnis einer MRT-Untersuchung lässt offenbar noch keine Rückschlüsse auf die genaue Ausfalldauer zu. Der HSV vermeldet eine Abwesenheit des offensiven Mittelfeldspielers über „wenige Wochen“. Zum Einsatz kam Gronbaek seit seinem Leihwechsel von Stade Rennes zu den Hanseaten noch nicht.