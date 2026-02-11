Menü Suche
HSV-Neuzugang fällt verletzt aus

von Dominik Schneider - Quelle: hsv.de
Albert Gronbaek dick eingepackt @Maxppp

Der Hamburger SV hat den nächsten schwerwiegenden Ausfall zu vermelden. Winterneuzugang Albert Gronbaek muss aufgrund einer Verletzung länger pausieren. Die Rothosen teilen mit, dass der 24-jährige Däne eine Faszienverletzung im rechten Oberschenkel erlitten hat.

Hamburger SV
ℹ️ Albert #Grönbaek fällt vorerst aus.

Unser Offensivspieler hat im Training eine Faszienverletzung im rechten Oberschenkel erlitten. Das ergaben heute Untersuchungen mittels MRT-Verfahren im Athleticum am Volkspark. Albert wird voraussichtlich wenige Wochen aussetzen müssen. 😕

Wir wünschen dir eine gute und schnelle Besserung, Albert! 🙏

#nurderHSV
Bei X ansehen

Das Ergebnis einer MRT-Untersuchung lässt offenbar noch keine Rückschlüsse auf die genaue Ausfalldauer zu. Der HSV vermeldet eine Abwesenheit des offensiven Mittelfeldspielers über „wenige Wochen“. Zum Einsatz kam Gronbaek seit seinem Leihwechsel von Stade Rennes zu den Hanseaten noch nicht.

