Pochettino mit Messi nach Argentinien?

Mauricio Pochettino liebäugelt mit einer Rückkehr zum argentinischen Erstligisten Newell’s Old Boys. „Ich hoffe, eines Tages zu diesem Klub zurückzukehren. Ich kann aber noch warten. Am liebsten erst in zehn Jahren. Zusammen mit Lionel Messi“, sagt der zurzeit vereinslose Trainer gegenüber dem argentinischen Radiosender ‚Radio del Plata‘.

Pochettino schaffte 1988 als Spieler den Sprung in die Profimannschaft der Newell’s Old Boys. 1994 folgte der Wechsel zu Espanyol Barcelona, für das er stolze 278 Mal auflief. Auch Messi (32) spielte einst in der Jugend des argentinischen Klubs. Im Sommer der Jahrhundertwende wagte der damals 13-Jährige den Schritt in die Jugendabteilung des FC Barcelona. Messi betonte ebenfalls, eines Tages an seine alte Wirkungsstätte in Argentinien zurückkehren zu wollen.