Paderborn: Macht Kettemann den Abflug?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Ralf Kettemann sitzt auf der Trainerbank @Maxppp

Zweitligist SC Paderborn könnte am Saisonende Trainer Ralf Kettemann verlieren. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind Vereine aus England am 39-Jährigen interessiert. Um welche Klubs es sich handelt, ist noch nicht bekannt.

Kettemann hatte den SCP erst im Sommer von Lukas Kwasniok übernommen, der mittlerweile den 1. FC Köln trainiert. Unter Kettemann spielt Paderborn eine starke Saison und befindet sich mitten im Aufstiegsrennen. Es ist die erste Trainerstation bei einer Profimannschaft für den gebürtigen Crailshaimer.

