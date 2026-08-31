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Bundesliga

Werder-Boss sagt Transfer ab

von Tom Steinmetzler - Quelle: Bild
Cameron Puertas für Werder im Einsatz @Maxppp

Cameron Puertas (28) wird nicht zum SV Werder Bremen zurückkehren. Manager Peter Niemeyer bestätigt: „Bei Cam wird ein Wechsel zu uns in dieser Periode nicht umsetzbar sein. Wir beschäftigen uns mit anderen Personalien.“

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Laut der ‚Bild‘ konnten sich Werder und Al-Qadsiah nicht einigen. Werder hat also vergeblich gehofft, dass die Saudis dem Bundesligisten in den Verhandlungen noch entgegenkommen. Puertas war bereits in der vergangenen Saison an Werder ausgeliehen und kam dort in 28 Spielen zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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