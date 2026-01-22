Menü Suche
Kommt Ferrari zu Werder?

von Dominik Schneider - Quelle: El Observador
Clemens Fritz im Interview @Maxppp

Bei Werder Bremen könnte sich in der Offensive noch etwas tun. Der Bundesligist denkt an eine Verpflichtung von Andrés Ferrari, berichtet ‚El Observador‘. Die uruguayische Tageszeitung nennt die Grün-Weißen neben Sporting Gijon als Interessenten für den 1,90-Hünen von VV St. Truiden. Allerdings sollen die Spanier in den vergangenen Stunden Fortschritte gemacht haben.

Wie akut das Werben der Werderaner um Ferrari zuletzt war, bleibt vorerst offen. Der 23-jährige Mittelstürmer erzielte in der laufenden Spielzeit drei Tore in 20 Einsätzen. Mit Jovan Milosevic (20) – ebenfalls 1,90 Meter groß – verpflichtete Bremen erst kürzlich per Leihe einen ähnlichen Spielertypen vom VfB Stuttgart.

