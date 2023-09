Henderson rechtfertigt Saudi-Wechsel

Jordan Henderson begründet seinen Wechsel nach Saudi-Arabien. In einem Interview mit ‚The Athletic‘ sagt der 33-Jährige: „Ich befinde mich in der letzten Phase meiner Karriere und möchte mit dem Fußballspielen glücklich werden. Ich möchte spielen. Ich möchte nicht auf der Bank sitzen und in Spielen nur zehn Minuten eingewechselt werden. Und ich wusste, dass sich das auf meine Chancen, für England zu spielen, auswirken würde. […] Und diese Gelegenheit mit Stevie (Gerrard, Anm. d. Red.) in einer völlig anderen Liga und in einer völlig anderen Kultur war etwas völlig anderes.“

Geld sei kein ausschlaggebender Grund für seine Entscheidung gewesen und als Affront gegenüber der LGBTQ+-Community verstehe er seinen Wechsel auf die Arabische Halbinsel auch nicht. Vielmehr wolle Henderson dabei helfen, dass die Saudi Pro League „zu einer der besten Ligen der Welt wird“. Der Mittelfeldspieler brach seine Zelte beim FC Liverpool im Sommer nach zwölf Jahren ab. Bei Al Ettifag spielt der Engländer unter anderem mit Moussa Dembélé (27), Georginio Wijnaldum (32) und den Ex-Bundesliga-Profis Robin Quaison (29) sowie Marcel Tisserand (30).