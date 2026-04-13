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Neue Option für Herthas Ernst

von Remo Schatz - Quelle: Wolfsburger Allgemeine Zeitung
1 min.
Hertha-Keeper Tjark Ernst gefiel sein Bank-Platz gegen den Hamburger SV gar nicht. @Maxppp

Tjark Ernst könnte Hertha BSC im Sommer verlassen. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichtet, könnte es den hochveranlagten Keeper zum VfL Wolfsburg ziehen. Die Wölfe wollten den Schlussmann bereits im Winter als Reaktion auf die Verletzung von Stammtorwart Kamil Grabara (26) ausleihen, holten sich in Berlin aber einen Korb ab. Das Interesse wurde nun erneuert.

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Um überhaupt einen Platz am Pokertisch zu bekommen, müssen die Wolfsburger zunächst die Klasse halten. Ernst steht in der Hauptstadt noch bis 2027 unter Vertrag, besitzt aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro. Der Passus gilt allerdings nur für Klubs aus den europäischen Top5-Ligen sowie Europapokal-Teilnehmer. Der FC Porto, Ajax Amsterdam und Borussia Mönchengladbach haben bereits Interesse hinterlegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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