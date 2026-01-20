12 Millionen: Tóth-Transfer abgeschlossen

Alex Tóth hat seinen Wechsel in die Premier League finalisiert. Der AFC Bournemouth verkündet die Verpflichtung des 20-jährigen Mittelfeldspielers von Ferencváros.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro nach Budapest. Auch Klubs aus der Bundesliga hatten Interesse am ungarischen Nationalspieler.