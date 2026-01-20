Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

12 Millionen: Tóth-Transfer abgeschlossen

von Lukas Hörster - Quelle: afcb.co.uk
Alex Toth im Zweikampf @Maxppp

Alex Tóth hat seinen Wechsel in die Premier League finalisiert. Der AFC Bournemouth verkündet die Verpflichtung des 20-jährigen Mittelfeldspielers von Ferencváros.

Unter der Anzeige geht's weiter
AFC Bournemouth 🍒
From Budapest to Bournemouth 🇭🇺✈️
Bei X ansehen

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro nach Budapest. Auch Klubs aus der Bundesliga hatten Interesse am ungarischen Nationalspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ferencváros
Bournemouth
Alex László Tóth

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ferencváros Logo Ferencváros Budapest
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Alex László Tóth Alex László Tóth
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert