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Offiziell Weltmeisterschaft

Kroatien: Dalic macht Schluss

von Daniel del Federico - Quelle: hns.team
1 min.
Zlatko Dalic @Maxppp

Zlatko Dalic ist nicht mehr Trainer der kroatischen Nationalmannschaft. Wie der nationale Fußballverband offiziell mitteilt, hat der 59-Jährige nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Das Turnier in Nordamerika endete für die Kroaten bereits vorzeitig nach einer bitteren 1:2-Niederlage im Achtelfinale gegen Portugal.

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Dalic hatte seinen Posten im Oktober 2017 angetreten und die Kroaten seitdem sensationell in ein WM-Finale sowie ein WM-Halbfinale geführt. Der Erfolgscoach verabschiedete sich mit emotionalen Worten von seinem Team und den Anhängern: „Ich gehe mit einem erfüllten Herzen und großem Stolz auf die Erfolge, die wir über all die Jahre gemeinsam erzielt haben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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