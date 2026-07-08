Kroatien: Dalic macht Schluss

Zlatko Dalic ist nicht mehr Trainer der kroatischen Nationalmannschaft. Wie der nationale Fußballverband offiziell mitteilt, hat der 59-Jährige nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Das Turnier in Nordamerika endete für die Kroaten bereits vorzeitig nach einer bitteren 1:2-Niederlage im Achtelfinale gegen Portugal.

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Dalic hatte seinen Posten im Oktober 2017 angetreten und die Kroaten seitdem sensationell in ein WM-Finale sowie ein WM-Halbfinale geführt. Der Erfolgscoach verabschiedete sich mit emotionalen Worten von seinem Team und den Anhängern: „Ich gehe mit einem erfüllten Herzen und großem Stolz auf die Erfolge, die wir über all die Jahre gemeinsam erzielt haben.“