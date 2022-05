Bayer 04: Aránguiz-Abgang nur gegen Ablöse

Bayer Leverkusen ist nicht bereit, Charles Aránguiz ein Jahr vor Vertragsende ziehen zu lassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Rheinländer dem Chilenen dies mitgeteilt. Stattdessen fordere man eine Ablöse in Höhe von rund fünf Millionen Euro. Ein Angebot vom SC Internacional Porto Alegre, zu dem Aránguiz gerne wechseln würde, sei aber noch nicht bei der Werkself eingegangen.

Zuletzt hieß es, dass der 33-jährige Mittelfeldspieler seinen Klub um die Auflösung seines Vertrags bitten wolle. Laut ‚Bild‘ hat Aránguiz den Leverkusenern aber noch nicht offen kommuniziert, dass er Bayer verlassen möchte. Die Werkself habe dem Chilenen bis Ende März Zeit gegeben, Entsprechendes zu verkünden, was aber nicht passiert sei. Dennoch arbeite Internacional weiter an einer Rückholaktion des Routiniers, der zwischen 2014 und 2015 in Porto Alegre unter Vertrag stand.