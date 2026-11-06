Beim Heimspiel von Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg am morgigen Samstag (15:30 Uhr) wird Serhou Guirassy nicht im Kader der Schwarz-Gelben stehen. Das gab Trainer Niko Kovac heute auf der Pressekonferenz bekannt: „Serhou hat eine Zerrung, wird also nicht teilnehmen können morgen“, so der Kroate.

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Offen ist noch, ob sich der 30-Jährige anschließend auf den Weg zur Nationalmannschaft Guineas begibt. Kovac dazu: „Wir werden schauen, wie wir das in den nächsten Tagen machen, sind im guten Austausch mit dem Verband. Er wird wohl hierbleiben, das werden wir aber noch besprechen.“ Der Stürmer hatte sich am Mittwoch in der Champions League gegen Betis Sevilla (2:1) verletzt.