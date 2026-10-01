Neue Enthüllungen zur Klopp-Startelf
Mit einem fast komplett frischen Kader geht Jürgen Klopp seine Länderspiele drei und vier an. Gegen Serbien soll heute (20:45 Uhr) der erste Sieg seiner Amtszeit her.
Am gestrigen Mittwoch bestätigte Jürgen Klopp bereits, dass Jonas Urbig heute sein Debüt im DFB-Tor geben wird. Heute Morgen berichtete die ‚Bild‘ dann, dass Serge Gnabry gegen Serbien (20:45 Uhr) als Kapitän auflaufen wird.
Jetzt liefert das Boulevardblatt weitere Enthüllungen: In der Innenverteidigung habe sich Klopp für Waldemar Anton von Borussia Dortmund sowie Malick Thiaw von Newcastle United entschieden. Finn Jeltsch schaut somit in die Röhre.
Schlotterbeck fällt aus
Eigentlich war Nico Schlotterbeck als Abwehrchef vorgesehen, der Linksfuß verletzte sich jedoch gestern im Training und fällt für die Spiele gegen Serbien und Griechenland (Sonntag, 20:45 Uhr) aus. Nicht in den Spieltagskader schaffte es derweil Felix Keidel von der SV Elversberg.
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