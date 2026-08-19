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2. Bundesliga

Bielefeld will Sohn von Chelsea-Legende

von Dominik Schneider - Quelle: Aftonbladet
3 min.
Oliver Kirch ist unzufrieden mit seiner Mannschaft @Maxppp

Bei Arminia Bielefeld könnte bald ein berühmter Name auf die Trikots gedruckt werden. ‚Aftonbladet‘ berichtet, dass der Zweitligist Interesse an Daníel Gudjohnsen zeigt. Der 20-jährige Mittelstürmer vom Malmö FF ist der Sohn von Eidur Gudjohnsen, der für zahlreiche Topklubs spielte. Darunter der FC Chelsea und der FC Barcelona.

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Dem Bericht zufolge bemüht sich die Arminia um eine Leihe mit Kaufoption. Dass ein Deal zustande kommt, ist jedoch noch nicht endgültig klar. In Malmö kam Gudjohnsen in der laufenden Saison nur spärlich zum Einsatz. In 17 möglichen Ligaspielen bekam er lediglich 185 Minuten auf neun Einsätze verteilt. Ein Tor erzielte er dabei nicht.

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