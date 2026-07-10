Frankreich: Verletzungsupdate von Mbappé

Die französischen Fans müssen wohl keinen längeren Ausfall von Kylian Mbappé (27) befürchten. „Ich habe einen Schlag auf den Knöchel abbekommen, aber mir geht es gut“, erklärte der Superstar nach dem gestrigen 2:0-Sieg gegen Marokko gegenüber ‚RMC‘.

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Mbappé verließ in der 77. Minute das Feld und musste am Knöchel behandelt werden. Gegenüber ‚beIN SPORTS‘ gab Nationaltrainer Didier Deschamps direkt nach der Partie leichte Entwarnung: „Nein, Kylian hat sich nur leicht am Knöchel verletzt, er hatte ein paar Schmerzen.“