Neuer Klub für Brozovic

Marcelo Brozovic (33) hat einige Wochen nach seinem Vertragsende bei Al Nassr einen neuen Klub gefunden. Laut Fabrizio Romano wechselt der Mittelfeldspieler zum katarischen Klub Al Sadd. Dort werde Brozovic einen Einjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison unterschreiben.

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Zuletzt hatte der kroatische Vizeweltmeister von 2018 noch mit Leistenproblemen zu kämpfen. Unter anderem aus diesem Grund zog sich auch Real Madrid zurück, die Königlichen waren zwischenzeitlich auf der Suche nach einem neuen Sechser auf Brozovic zugekommen.