Maier spricht über Augsburg-Zukunft

Arne Maier fühlt sich geschmeichelt von Markus Weinzierls warmen Worten, der betont hatte, die Leihgabe von Hertha BSC gerne über die Saison hinaus halten zu wollen. „Auf jeden Fall. Das hat mich auch gefreut, dass er das so gesagt hat, es zeigt die Wertschätzung mir gegenüber“, erklärt der Mittelfeldspieler im Interview mit dem ‚kicker‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim FCA ist Maier in der Zentrale gesetzt. 17 Einsätze hat der 23-Jährige bislang bestritten, bei 25 Partien greift eine Kaufpflicht über fünf Millionen Euro. „Ich denke nicht daran, was im Sommer passieren kann. Ich befinde mich im Hier und Jetzt und fokussiere mich nur von Spiel zu Spiel, das ist aktuell das Wichtigste“, so Maier. Hertha sei „ein super Verein mit viel Potenzial“, aber er sei „sehr froh, hier in Augsburg zu sein.“