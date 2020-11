BVB - Brügge: Favre rotiert – Moukoko dabei?

„Wir werden weiter rotieren“, kündigte Lucien Favre auf der gestrigen Pressekonferenz an, in der heutigen Partie gegen den FC Brügge Kräfte schonen zu wollen. Schließlich bietet der Kader von Borussia Dortmund momentan eine solche Tiefe, dass es purem Luxus gleichkommt.

Hinsichtlich der Aufstellung am vierten Spieltag der Champions League muss Favre zunächst entscheiden, welche Grundordnung gegen die Belgier die beste ist. Das Hinspiel (3:0) dominierte Dortmund im 4-2-3-1-System, beim jüngsten 5:2-Erfolg in Berlin setzte Favre aber wieder auf das 3-4-2-1.

Kehrt er nun wieder zur offensiveren Variante mit Viererkette zurück, könnte der gegen die Hertha als Halb-Verteidiger so starke Emre Can erstmals in der laufenden Saison als Sechser agieren. Als Innenverteidiger in einem Viererverbund sieht Favre den deutschen Nationalspieler nämlich nicht.

Vorne ist nur Haaland gesetzt

In der Offensive könnte Favre sein Team kräftig durcheinanderwirbeln. Gesetzt scheint derzeit nur Mittelstürmer Erling Haaland. Dahinter könnten die zuletzt geschonten Jadon Sancho, Giovanni Reyna und Thorgan Hazard allesamt ins Team zurückkehren. Marco Reus und Julian Brandt müssten dann Platz machen.

Erneut im Blickpunkt steht derweil Youssoufa Moukoko. Der 16-Jährige ist seit Samstag jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte. Mit einem Einsatz gegen Brügge würde er diesen Rekord auch in der Königsklasse einstreichen. Favre wollte sich gestern noch nicht festlegen, ob der über die B-Liste nachnominierte Stürmer im Kader steht. Jedoch ist davon durchaus auszugehen. Auch, da Reinier coronabedingt ausfällt.

So könnte der BVB spielen