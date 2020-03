Bobic-Vorschlag: Jeden Tag Bundesliga

Fredi Bobic will alles daran setzen, die Bundesliga-Saison auch trotz Corona zu beenden. „Wie es auch immer geht. Und wenn es täglich sein muss und täglich Spiele sind, unser Wunsch-Szenario ist, die Saison fertig zu kriegen“, unterstrich der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt innerhalb der ‚Bild‘-Sendung ‚Reif ist live‘.

Den Vorschlag hat Bobic den anderen Erst- und Zweitligisten vor rund einer Woche beim DFL-Mitgliedertreffen unterbreitet. Am heutigen Dienstag will die Deutsche Fußball-Liga entscheiden, wie weiter verfahren wird und ob die Saisonpause über den 2. April hinaus ausgeweitet wird. Eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit wie beispielsweise in Spanien könnte laut Bobic „vielleicht auch clever“ sein.