Villarreal vor Marcelino-Verpflichtung

Marcelino (58) wird dem Vernehmen nach Pacheta (55) auf der Trainerbank des FC Villarreal beerben. Wie Fabrizio Romano berichtet, erhofft sich der Verein eine Einigung in den kommenden Stunden. Erst am gestrigen Freitagnachmittag war Pacheta nach nur zweimonatiger Amtszeit entlassen worden.

Mit Marcelino, der bis September Olympique Marseille trainierte, erhofft sich das gelbe U-Boot den langerwarteten Aufschwung in einer bisher enttäuschenden Saison: Platz 13 in La Liga entspricht nicht den Erwartungen der Verantwortlichen. Erst im September hatte Pacheta das Traineramt von Quique Setién übernommen. Marcelino wäre demnach bereits der dritte Trainer in der laufenden Saison.