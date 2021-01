Lyon lehnt Atlético-Angebot für Dembélé ab

Olympique Lyon hat eine Offerte von Atlético Madrid für Moussa Dembélé abgelehnt. Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato erfuhr, hat OL ein erstes Angebot, das eine Leihe inklusive 35 Millionen Euro schwerer Kaufoption beinhaltet, ausgeschlagen. Dennoch ist man bei Atlético vereinsnahen Quellen zufolge zuversichtlich, dass der Wechsel noch im Winter über die Bühne geht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem habe Trainer Diego Simeone den 24-Jährigen von einem Wechsel in die spanische Hauptstadt überzeugt und Dembélé sei gewillt sich den Colchoneros anzuschließen. Zuletzt zeigte auch West Ham United Interesse an dem französischen Mittelstürmer, der noch bis 2023 in Lyon unter Vertrag steht.