Darida verlängert bei der Hertha

Hertha BSC hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Vladimír Darida verlängert. Wie die Berliner mitteilen, dehnt der 30-jährige Tscheche sein auslaufenes Arbeitspapier aus. Über die Laufzeit macht die Alte Dame keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Vladi ist seit Jahren ein fester und wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, deswegen sind wir froh, dass wir unseren gemeinsamen Weg fortsetzen. Mit seinen spielerischen Fähigkeiten und seinem großen Willen wird er unser Spiel weiterhin prägen“, sagt Geschäftsführer Michael Preetz.

„Gemeinsame Ziele erreichen“

Darida selbst ist erfreut: „Ich spiele inzwischen meine sechste Saison für Hertha BSC und fühle mich im Verein und in der Stadt absolut heimisch und wohl. Ich freue mich, weiterhin ein Teil der Hertha-Familie zu sein und werde alles tun, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

2015 war Darida vom SC Freiburg in die Hauptstadt gekommen. Seitdem bestritt der laufstarke Allrounder 133 Pflichtspiele für die Hertha. Dabei gelangen ihm 13 Tore und 19 Vorlagen. In den ersten drei Partien der neuen Saison stand er jeweils in der Startelf von Trainer Bruno Labbadia.