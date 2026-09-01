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Offiziell 2. Bundesliga

Ex-Dortmunder Blank zurück nach Deutschland

von David Hamza
3 min.
Hendry Blank im 96-Jersey @Maxppp

Hendry Blank (22) wechselt in die 2. Bundesliga. RB Salzburg verleiht den Innenverteidiger inklusive Kaufoption an Greuther Fürth. Blank war vor zweieinhalb Jahren von Borussia Dortmund nach Salzburg gekommen, in der vergangenen Saison war er an Hannover 96 verliehen.

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Fürths Geschäftsführer Sport Daniel Meyer erklärt: „Nach der Verletzung von Maxim und dem Abgang von Noah konnten wir mit Hendry nochmal mit hoher Qualität nachlegen. Mit ihm bekommen wir einen physisch starken und schnellen Spieler, der in seinem jungen Alter bereits auf sehr hohem Niveau agiert hat.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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