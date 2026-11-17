Borussia Mönchengladbach wird Shootingstar Wael Mohya (17) laut Rouven Schröder definitiv nicht schon im Winter verkaufen. Auf entsprechende Nachfrage der ‚Bild‘ betont Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor: „Nein, da ist ein Verkauf im Winter ausgeschlossen.“

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Vor allem mit dem FC Bayern wurde Mohya zuletzt in Verbindung gebracht. Aber auch wenn die Münchner 50 Millionen Euro bieten, werde man im Januar nicht verkaufen, so Schröder: „Das wird nicht passieren. Er bleibt bei Borussia, da sind wir ganz klar.“

Am Niederrhein steht das Offensivjuwel, das kürzlich erstmals in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft berufen wurde, bis 2028 unter Vertrag. Gladbach würde gerne verlängern, doch die Konkurrenz ist groß. Neben den Bayern sollen unter anderem RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Brighton & Hove Albion und der FC Liverpool dran sein.

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Über die Bayern-Gerüchte sagte Mohya kürzlich: „Falls es wirklich Interesse geben sollte, ist das eine schöne Bestätigung für meine Leistungen – mehr aber auch nicht. Ganz ehrlich: Lasst mich einfach Fußball spielen – so ist es auch mit Gladbach abgemacht.“ Er wolle sich „weiterentwickeln und alles dafür tun, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Dass ich ein sehr enges und emotionales Verhältnis zu Borussia habe, wissen, glaube ich, alle.“