Arsenal verteilt Profivertrag

Der FC Arsenal bindet Mittelfeldtalent Maalik Hashi. Die Gunners verkünden, dass der 17-Jährige seinen ersten Profivertrag unterzeichnet hat. Zur genauen Laufzeit machen die Nordlondoner keine Angaben. Derzeit ist Hashi für Arsenals U19 am Ball.

Der Teenager sagt über seine Unterschrift: „Ich bin wirklich aufgeregt, es ist ein stolzer Moment für mich und meine Familie. Ich bin nicht allein auf dieser Reise. Meine Familie begleitet mich und hilft mir jeden Tag, besser zu werden.“