Arsenal verteilt Profivertrag

von Fabian Ley - Quelle: arsenal.com
Der FC Arsenal spielt im Emirates Stadium @Maxppp

Der FC Arsenal bindet Mittelfeldtalent Maalik Hashi. Die Gunners verkünden, dass der 17-Jährige seinen ersten Profivertrag unterzeichnet hat. Zur genauen Laufzeit machen die Nordlondoner keine Angaben. Derzeit ist Hashi für Arsenals U19 am Ball.

Congratulations, Maalik 👏

Hashi has put pen to paper on his first professional contract 👇

Der Teenager sagt über seine Unterschrift: „Ich bin wirklich aufgeregt, es ist ein stolzer Moment für mich und meine Familie. Ich bin nicht allein auf dieser Reise. Meine Familie begleitet mich und hilft mir jeden Tag, besser zu werden.“

