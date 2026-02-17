Brisantes Gerücht um Mac Allister | „Dunkelste Tage der Barça-Geschichte“

Unverzeihlich

Spätestens bei der WM 2022 hat sich Alexis Mac Allister ins Rampenlicht gespielt. Inzwischen zählt der argentinische Weltmeister auch auf Vereinsebene zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. Beim FC Liverpool ist er Stammspieler und Leistungsträger. Doch der 27-Jährige könnte die Seiten wechseln.

Dem ‚Daily Star‘ zufolge denkt ausgerechnet Erzrivale Manchester United über einen Transfer des Rechtsfußes nach. Die Red Devils möchten sich Mac Allisters Formschwankungen in der laufenden Spielzeit zunutze machen und ihn ins Old Trafford locken. Ein Wechsel, der, sollte er tatsächlich über die Bühne gehen, für ordentlich Zündstoff bei den Liverpool-Fans sorgen dürfte.

Flick ist „verrückt“

Noch vor wenigen Wochen hatte der FC Barcelona vier Punkte Vorsprung auf Real Madrid. Doch mit dem gestrigen 1:2 gegen den FC Girona haben die Katalanen die Tabellenführung verspielt, das Ensemble um Trainer Hansi Flick zeigte abermals eine enttäuschende Vorstellung. Gerade in Spanien gehen die Kritiker hart mit dem amtierenden Meister ins Gericht.

Die ‚Mundo Deportivo‘ spricht sogar von den „dunkelsten Tagen in der Geschichte des FC Barcelona.“ Journalist Manolo Lama von ‚COPE‘ sieht die Schuld bei Flick und seinen taktischen Maßnahmen: „Barça ist ein Team, das nur nach Problemen sucht. Sie verteidigen sehr schlecht. Das Schlimmste, was Hansi Flick passiert ist, ist, dass er verrückt geworden ist.“ Zwar ging dem 2:1-Siegtreffer von Girona ein vermeintliches Foul voraus, über den desolaten Auftritt kann diese Kontroverse aber nicht hinwegtäuschen.