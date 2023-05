Bericht: Freiburg schnappt sich Adamu

Junior Adamu hat es offenbar dem SC Freiburg angetan. Wie die ‚Kronen Zeitung‘ berichtet, soll Trainer Christian Streich den 21-Jährigen „ins Visier genommen und für breisgautauglich befunden haben“.

Mehr noch: Der Profi von RB Salzburg stehe vor einem Wechsel zum derzeitigen Bundesliga-Fünften. In der Vergangenheit wurde der Stürmer unter anderem auch mit RB Leipzig, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg in Verbindung gebracht.

Den Zuschlag erhalten nun aber offenbar die Freiburger. Bislang schnürte Adamu 82 Mal seine Schuhe für die Salzburger und war in seinen Einsätzen an 30 Treffern direkt beteiligt (21 Tore, neun Vorlagen). In der Mozartstadt steht der Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag. Folglich wird eine Ablöse fällig.