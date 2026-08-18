Nächster Interessent für BVB-Chefscout

Borussia Dortmund läuft weiter Gefahr, einen wichtigen Mann zu verlieren. Chefscout Sebastian Krug hat laut ‚Sky‘ inzwischen das Interesse eines weiteren europäischen Topklubs auf sich gezogen. Nach Newcastle United und Tottenham Hotspur mischt jetzt auch der FC Arsenal mit. Zuletzt haben dem Bericht zufolge bereits erste Gespräche in London stattgefunden.

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Krug war in den vergangenen Jahren an der Entdeckung mehrerer Toptalente beteiligt. Dazu gehörten auch Erling Haaland und Jude Bellingham, die in Dortmund zu Stars heranreiften und den Schwarz-Gelben bei ihren Abgängen ordentlich die Kasse füllten. Vertraglich ist Krug noch bis 2028 an den BVB gebunden.