Schon im Probetraining: Neues Top-Talent für den FC Bayern?

Chris Richards (25) war 2019 nach einjähriger Leihe für etwas mehr als fünf Millionen Euro vom FC Dallas zum FC Bayern gewechselt. Dort konnte sich der flexible Abwehrspieler zwar nicht nachhaltig durchsetzen, wurde 2022 aber immerhin mit einem ordentlichen Transferplus für zwölf Millionen Euro an Crystal Palace verkauft – ein Werdegang, der in ähnlicher Form womöglich auch Tyson Espy (16) zugetraut wird.

Das US-amerikanische Top-Talent war erst im Sommer ablösefrei aus der Jugendakademie des LAFC zum US-Zweitligisten Orange Country SC gekommen. Anfang Oktober gab Espy sein Debüt für die Profis. Jetzt hat er sogar die Chance, sich auf absolutem Spitzenniveau zu messen.

Der U16-Nationalspieler nimmt dieser Tage an einem Probetraining an der Säbener Straße Teil, berichtet ‚Transfermarkt.us‘. Dabei soll sich Espy in den Fokus spielen. Überzeugt der junge Innenverteidiger, könnten die Bayern schnell Nägel mit Köpfen machen, um sich Espys Dienste vorzeitig zu sichern. Ein offizieller Wechsel nach Europa wäre laut UEFA-Statuten bekanntlich erst zu seiner Volljährigkeit am 3. April 2027 möglich.