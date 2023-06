VfB rechnet mit Guirassy-Verbleib

Sebastian Hoeneß ist optimistisch, dass Serhou Guirassy (27) auch kommende Spielzeit für den VfB Stuttgart aufläuft. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt der Trainer Schwaben: „Serhou ist sehr positiv und ehrgeizig, ein echter Führungsspieler. Die letzten Spiele haben gezeigt, wie sehr er sich mit dem VfB identifiziert. Ich gehe davon aus, dass er bei uns bleibt.“

Der Guineer war in der abgeschlossenen Saison Topscorer des VfB. In 28 Einsätzen war der Rechtsfuß an 16 Treffern direkt beteiligt (14 Tore, zwei Vorlagen). Ende Mai haben die Cannstatter von einer Kaufoption in Höhe von neun Millionen Euro Gebrauch gemacht, um den Stürmer vertraglich bis 2026 zu binden.

VfB startet Endo-Gespräche