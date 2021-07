Moukoko: „Hatte zahlreiche Angebote“

Im Rennen um Toptalent Youssoufa Moukoko setzte sich Borussia Dortmund 2016 gegen eine große Schar an Mitbewerbern durch. „Ich hatte zahlreiche Angebote“, erinnert sich der 16-Jährige im Interview mit der ‚WAZ‘ an seine Situation vor fünf Jahren, als er vom FC St. Pauli zum BVB wechselte.

„Dortmund hat mir eine Strategie aufgezeigt, wie ich den Weg von der U15 bis zu den Profis schaffe“, begründet Moukoko seine damalige Wahl, „das hat mich überzeugt.“ Inzwischen hat sich der 16-Jährige in den Dortmunder Profikader hochgearbeitet und bereits drei Tore in der Bundesliga erzielt. Dadurch avancierte er zum jüngsten Spieler und Torschützen in der Geschichte des deutschen Oberhauses.