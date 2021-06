Aursnes bestätigt Werder-Angebot

Der Transfer von Fredrik Aursnes zum SV Werder Bremen rückt näher. Gegenüber ‚Eurosport‘ sagte der 25-jährige Mittelfeldspieler von Molde FK im Anschluss an das 2:1 gegen Stabaek Fotbol am gestrigen Sonntag: „Ich weiß nicht, was der Verein zu diesem Angebot aus Bremen gesagt hat, aber ich habe meine Meinung. Also müssen wir mal sehen.“

Es scheint also, als würde Aursnes seine Zukunft bei Werder sehen. Da der Vertrag des Mittelfeldspielers in Norwegen Ende dieses Jahres ausläuft, dürfte nur eine geringe Ablösesumme fällig sein.