Nachdem Robert Sánchez als Nummer eins beim FC Chelsea durch Emiliano Martínez (33) abgelöst wurde, sucht der Keeper das Weite. Fabrizio Romano berichtet, dass sich der 28-Jährige mit Como 1907 über einen Wechsel einig geworden ist.

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Auch zwischen den Vereinen soll es zu einer mündlichen Übereinkunft bezüglich eines Leihdeals gekommen sein. Somit sieht alles danach aus, dass Sánchez nach seiner Ausbootung bei den Blues eine neue Herausforderung in der Serie A annimmt.