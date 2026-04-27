Neue Option für Palhinha

Zieht es João Palhinha im Sommer vom FC Bayern in die Süper Lig? Wie der türkische Journalist Ertan Süzgün berichtet, hat Besiktas den Portugiesen ins Visier genommen. Der 30-Jährige steht noch bis 2028 bei den Münchnern unter Vertrag, ist aktuell an Tottenham Hotspur verliehen. Die Londoner besitzen eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro. Derzeit ist aber – auch aufgrund des laufenden Abstiegskampfs und der damit verbundenen unklaren Ligazugehörigkeit der Spurs in der kommenden Spielzeit – noch nicht entschieden, ob diese am Saisonende aktiviert wird.

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Sollte dies nicht der Fall sein, ist Besiktas laut Süzgün bereit, ein offizielles Angebot für Palhinha zu unterbreiten, sofern die finanziellen Rahmenbedingungen passen. Bis dahin soll der Sechser weiter beobachtet werden. Palhinha war 2024 für 51 Millionen Euro vom FC Fulham zu den Bayern gewechselt, entpuppte sich aber als teurer Flop. Besiktas rangiert in der Süper Lig aktuell lediglich auf Platz vier und will in der kommenden Saison wieder richtig angreifen – offenbar am liebsten mit Palhinha.