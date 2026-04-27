Menü Suche
Kommentar
Premier League

Neue Option für Palhinha

von Martin Schmitz - Quelle: Ertan Süzgün
1 min.
João Palhinha klatscht zu den Fans @Maxppp

Zieht es João Palhinha im Sommer vom FC Bayern in die Süper Lig? Wie der türkische Journalist Ertan Süzgün berichtet, hat Besiktas den Portugiesen ins Visier genommen. Der 30-Jährige steht noch bis 2028 bei den Münchnern unter Vertrag, ist aktuell an Tottenham Hotspur verliehen. Die Londoner besitzen eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro. Derzeit ist aber – auch aufgrund des laufenden Abstiegskampfs und der damit verbundenen unklaren Ligazugehörigkeit der Spurs in der kommenden Spielzeit – noch nicht entschieden, ob diese am Saisonende aktiviert wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte dies nicht der Fall sein, ist Besiktas laut Süzgün bereit, ein offizielles Angebot für Palhinha zu unterbreiten, sofern die finanziellen Rahmenbedingungen passen. Bis dahin soll der Sechser weiter beobachtet werden. Palhinha war 2024 für 51 Millionen Euro vom FC Fulham zu den Bayern gewechselt, entpuppte sich aber als teurer Flop. Besiktas rangiert in der Süper Lig aktuell lediglich auf Platz vier und will in der kommenden Saison wieder richtig angreifen – offenbar am liebsten mit Palhinha.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
Süper Lig
FC Bayern
Spurs
Beşiktaş
João Palhinha

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
FC Bayern Logo FC Bayern München
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
João Palhinha João Palhinha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert