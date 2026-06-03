Neuer Bayern-Deal für Ndiaye

Bara Sapoko Ndiaye (18) winkt beim FC Bayern eine langfristige Anstellung. Laut dem Journalisten Khadim Diakhaté, der unter anderem für das Portal ‚Dsports.sn‘ tätig ist, haben sich Klub und Spieler auf einen Profivertrag bis 2031 verständigt.

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Längst ist verbrieft, dass die Münchner den aktuell vom gambischen Partnerverein Gambino Stars ausgeliehenen Mittelfeldspieler festverpflichten wollen. In der Sommervorbereitung soll sich Ndiaye, der am Sonntag sein Debüt für die senegalesische Nationalmannschaft feierte, für einen Kaderplatz unter Vincent Kompany empfehlen. Alternativ wäre zunächst auch eine Leihe denkbar.