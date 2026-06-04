Liverpool erhöht den Druck bei Diomande

Der FC Liverpool holt im Werben um Yan Diomande gegenüber Paris St. Germain auf. Laut ‚The Athletic‘ haben die Reds Kontakt zu RB Leipzig aufgenommen, um in direkte Verhandlungen mit Diomandes Arbeitgeber einzutreten. Dem Bericht aus England zufolge soll Liverpool aktuell auch die besten Karten im Poker um den 19-jährigen Flügelstürmer haben.

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FT berichtete bereits, dass Diomande eine grundsätzliche Einigung mit PSG erzielt hat. Für die Leipziger, die den Shooting-Star der abgelaufenen Spielzeit eigentlich gerne in den eigenen Reihen halten würden, könnte es hinsichtlich eines Verkaufs kaum besser laufen. ‚The Athletic‘ zufolge liegen die Forderungen bei 130 Millionen Euro. Bieten sich mehrere zahlungskräftige Interessenten gegenseitig hoch, könnte die Marke womöglich erreicht werden.