Inter Mailand hat einen weiteren Kandidaten für die mögliche Nachfolge von Hakan Calhanoglu (32) ausfindig gemacht, dessen am Saisonende auslaufender Kontrakt bislang nicht verlängert werden konnte. Laut der ‚Tuttosport‘ ist Adrián Bernabé (25) von Parma Calcio ein Thema bei den Nerazzurri. Der Mittelfeldspieler ist für Inter besonders interessant, da auch sein Vertrag bei Parma im Sommer 2027 ausläuft. Außerdem würde der Spanier den Mangel an Linksfüßen im Mittelfeld von Inter auffangen.

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Bernabé kann in der Zentrale sämtliche Rollen ausfüllen. Seine fußballerische Ausbildung genoss er in La Masia, der Jugendakademie des FC Barcelona. 2021 wechselte er zu Parma Calcio. Seitdem absolvierte der spanische Olympiateilnehmer von 2024 164 Spiele für Parma, in denen er 19 Treffer und zwölf Vorlagen verbuchte.