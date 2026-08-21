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Werder: Vier Millionen für Mendy?

von Lukas Hörster - Quelle: Fanatik
Batista Mendy im Einsatz @Maxppp

Batista Mendy könnte für Werder Bremen zum Schnäppchen werden. Wie ‚Fanatik‘ berichtet, fordert Trabzonspor vier Millionen Euro Ablöse für den 26-jährigen Sechser, der den Verein verlassen soll.

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FT hatte Anfang August exklusiv berichtet, dass Mendy bei Werder auf dem Zettel steht. ‚Fanatik‘ bestätigt diese Info und nennt darüber hinaus den FC Getafe, den AC Monza und den FC Turin als Interessenten. Mendy steht noch bis 2027 in der Türkei unter Vertrag. In der vergangenen Saison spielte er leihweise beim FC Sevilla.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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