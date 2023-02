Ten Hag: United „braucht“ Spieler wie Sabitzer

Erik ten Hag ist voll des Lobes für Winter-Neuzugang Marcel Sabitzer (28). Auf der Website von Manchester United erklärt der Übungsleiter: „Er versteht den Fußball. Man sieht das von Anfang an. Das hat man auch im Training gesehen, aber ja, er hat das ganz gut gemacht.“ Zum Hintergrund: Sabitzer hat am gestrigen Samstag beim 2:1 Sieg von United über Crystal Palace sein Debüt für die Red Devils gefeiert. Der Österreicher wurde in der 81. Minute für den Brasilianer Antony eingewechselt.

Mit Blick auf die Bayern-Leihgabe führt der niederländische Coach weiter aus: „Er ist sehr ruhig am Ball und weiß, wie man verteidigt. Man braucht also einen Spieler wie ihn, der das Spiel versteht und den richtigen Spirit mitbringt.“ Auch United-Profi Luke Shaw (27) findet, Sabitzer „war erstaunlich“. Der Österreicher selbst bedankte sich unterdessen für die „großartige Unterstützung“ der Fans. Worte, die man in München gerne hören wird.

