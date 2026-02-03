Steffen-Aus kostet Werder Millionen

Dem SV Werder Bremen könnte die Entlassung von Horst Steffen teuer zu stehen kommen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist im 2028 datierten Vertrag keine Feuer-Klausel enthalten. Demzufolge muss Werder dem geschassten Übungsleiter bis zum Vertragsende über zwei Millionen Euro Gehalt zahlen.

Es sei denn, Steffen kommt bis zum Ablauf des Kontraktes bei einem anderen Verein unter. Die Bremer Verantwortlichen seien davon überzeugt, dass Steffen aufgrund seiner Fähigkeiten spätestens im Sommer einen neuen Arbeitgeber findet. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich derweil schwierig. Sowohl Bo Svensson als auch Bo Henriksen werden es offenbar nicht.