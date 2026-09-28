Als am vergangenen Samstag in Skopje in der 86. Spielminute die Nummer 19 in Grün auf der Tafel des Vierten Offiziellen aufleuchtete, ging ein Traum in Erfüllung. Winsley Boteli wurde bei der Schweiz für Matchwinner Zeki Amdouni (25) beim Stand von 3:0 gegen Nordmazedonien eingewechselt und gab sein Debüt für die Eidgenossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Deutschland dürfte der Name Boteli selbst den größten Kennern weitestgehend unbekannt sein – dabei hat der 20-Jährige drei Jahre bei Borussia Mönchengladbach verbracht. In der Jugend der Fohlen machte der Mittelstürmer auf sich aufmerksam, in der Zweitvertretung stagnierte die Entwicklung dann etwas. Die Konsequenz: Gladbach verlieh Boteli zu Beginn der vergangenen Saison an den FC Sion, der sich zudem eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro sicherte.

Gala bot 30 Millionen

Zurück in der Schweiz wusste Boteli soweit zu gefallen, dass Sion die Kaufoption in diesem Sommer zog und Gladbach somit die Rechte am Angreifer verlor – jene Kaufoption erwies sich für Gladbach als fataler Fehler. Noch im Sommer bot Galatasaray über 30 Millionen Euro für den Rechtsfuß, der nach 15 Spielen in der aktuellen Saison bei 13 Toren und fünf Vorlagen steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sion lehnte ab, traut Boteli, der gemeinsam mit Kumpel und Ex-Freiburger Johan Manzambi (20/Aston Villa) eine kaufmännische Lehre abgeschlossen hat, noch deutlich mehr zu. Schon jetzt wäre Boteli der Rekordtransfer aus der Super League heraus gewesen. „Ich will diesen Rekord. Aber dass es so schnell gehen könnte? Das hatte ich nicht erwartet“, so der junge Stürmer im Interview mit dem ‚Blick‘.

Auch in Gladbach hatte man diese Entwicklung so nicht erwartet. Zwar hat sich das Bundesliga-Schlusslicht eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung gesichert, gerade in der aktuell prekären Situation könnten die Rheinländer einen treffsicheren Mittelstürmer wie Boteli aber auch in den eigenen Reihen gebrauchen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ambitionierte Stürmer selbst denkt wohl nicht mehr unbedingt zurück an seine Zeit bei der Borussia. Er blickt vielmehr nach vorne und hat noch Großes vor: „Meine Idole waren nicht Schweizer, sondern die Besten der Welt. So wie Kylian Mbappé“, sagt Boteli. Bis zum Niveau des Franzosen ist es zwar noch ein gutes Stück, die Geschwindigkeit der Entwicklung gibt aber Anlass zum Träumen. Träumen, das wohl auch in Gladbach möglich gewesen wäre.