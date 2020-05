Chelsea: Pedro wartet auf Verlängerung

Pedro ist wegen seiner ungewisse Situation beim FC Chelsea nicht beunruhigt. „Ich warte auf ein Treffen mit dem Klub. Wir haben uns noch nicht zusammengesetzt, um zu sehen, ob ich verlängern kann. Was ich weiß, ist, dass mein Vertrag am 30. Juni endet, bis dahin werde ich hier weitermachen“, sagt der spanische Angreifer im Gespräch mit ‚Cadena SER‘.

Der 32-Jährige sei in der Zwischenzeit jedoch „offen für andere Angebote“. „Ich bin ruhig, ich warte ab, was bis zum Ende der Saison passieren kann. Ich habe Angebot von vielen Klubs, aber ich werde nichts entscheiden, bevor ich nicht mit Chelsea geredet habe“, fährt Pedro fort. Der Offensivspieler spielt bereits seit 2015 für die Blues und stand in 201 Pflichtspielen (43 Treffer, 28 Assists) für die Londoner auf dem Platz.