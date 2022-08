Trapp will United-Angebot annehmen

Kevin Trapp würde gerne zu Manchester United wechseln. Laut dem ‚kicker‘ möchte der 32-jährige Torhüter das englische Vertragsangebot über vier Jahre annehmen. Ob Eintracht Frankfurt zustimmt, bleibt jedoch offen.

Die ‚Bild‘ hatte am Nachmittag von einem United-Angebot für Trapp berichtet. Laut ‚kicker‘ soll die Offerte zwar erst am morgigen Dienstag folgen, ihre Höhe umreißt das Blatt aber dennoch: Es liege im hohen einstelligen Millionen-Bereich. Trapp ist noch bis 2024 an die SGE gebunden.