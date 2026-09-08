Über 80 Millionen: Wird Thiaw zum deutschen Rekord-Verteidiger?

Mit Newcastle United ist Malick Thiaw (25) ein sehr solider Saisonstart gelungen. Fünf Punkte sammelten die Magpies in den ersten drei Ligaspielen, Thiaw stand dabei jeweils über 90 Minuten als Kapitän auf dem Platz.

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Der siebenfache Nationalspieler ist längst zu einer gestandenen Größe in der Premier League gereift. So gestanden, dass laut ‚CaughtOffside‘ auch zwei absolute Schwergewichte anklopfen. Dem Online-Portal zufolge steht der ehemalige Schalker bei Manchester United und beim FC Liverpool als ernsthafter Kandidat für eine künftige Transferperiode auf dem Zettel.

Mustafi-Rekord steht noch

Gleichzusetzen mit einem konkreten Vorstoß eines der beiden Klubs ist dies nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass Thiaw bei einem Wechsel innerhalb der Premier League sehr viel Geld kosten würde. ‚CaughtOffside‘ nennt umgerechnet mehr als 80 Millionen Euro als Richtwert.

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Vertraglich gebunden ist Thiaw an Newcastle noch bis 2029. In Liverpool wiederum gilt es auf kurz oder lang, die Nachfolge von Routinier Virgil van Dijk (35) zu klären. Gut denkbar, dass Thiaw zukünftig die Nachfolge von Shkodran Mustafi (34) antritt, der mit seinem 41-Millionen-Wechsel vom FC Valencia zum FC Arsenal aus dem Jahr 2016 immer noch der teuerste deutsche Innenverteidiger ist.